Авторы GTA V намекают на появление в игре инопланетян

После недавнего обновления Gunrunning в коде игры фанаты обнаружили отсылки к вторжению инопланетян.

Игроки GTA V после релиза в 2013 году обратили внимание на карту. На ней изображены были непонятные обозначения. Их связали с появлением НЛО в игре.

В GTA V могут появиться инопланетяне Фото: © flickr / Faruk Ateş

Фанаты предполагают, что в мире GTA V произошло крушение НЛО. В результате этого в скором времени могут быть серьёзные изменения в игре.