Авторы GTA V намекают на появление в игре инопланетян
После недавнего обновления Gunrunning в коде игры фанаты обнаружили отсылки к вторжению инопланетян.
Игроки GTA V после релиза в 2013 году обратили внимание на карту. На ней изображены были непонятные обозначения. Их связали с появлением НЛО в игре.
В GTA V могут появиться инопланетяне
Фанаты предполагают, что в мире GTA V произошло крушение НЛО. В результате этого в скором времени могут быть серьёзные изменения в игре.
Разработчики не комментируют находку.