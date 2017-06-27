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Опубликовано 27 июня 2017, 14:27

Авторы GTA V намекают на появление в игре инопланетян

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Faruk Ateş

Фото: © flickr / Faruk Ateş

После недавнего обновления Gunrunning в коде игры фанаты обнаружили отсылки к вторжению инопланетян.

Игроки GTA V после релиза в 2013 году обратили внимание на карту. На ней изображены были непонятные обозначения. Их связали с появлением НЛО в игре.

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В GTA V могут появиться инопланетяне

Фото: © flickr / Faruk Ateş

Фанаты предполагают, что в мире GTA V произошло крушение НЛО. В результате этого в скором времени могут быть серьёзные изменения в игре.

Разработчики не комментируют находку.

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Сергей Сурепин
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