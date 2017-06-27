Китаец играет с больной дочерью в могиле, чтобы подготовить к смерти

Мужчина уверен, что это помогает двухлетнему ребёнку привыкнуть к месту, где он будет похоронен.

Фермер Жан Линьг из китайской провинции Сычуань ежедневно играет со своей смертельно больной дочерью Ксинли в будущей могиле ребёнка. Как сообщает Daily Mail, отец девочки выкопал для неё могилу сам.

Видео: Daily Mail

У девочки проблемы с циркуляцией крови из-за нехватки гемоглобина. Семья ребёнка потратила на лечение около 15 тысяч долларов, но, поскольку она живёт в деревне, больше родителям не у кого занять денег.