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Регион
Опубликовано 27 июня 2017, 11:40

Китаец играет с больной дочерью в могиле, чтобы подготовить к смерти

Мужчина уверен, что это помогает двухлетнему ребёнку привыкнуть к месту, где он будет похоронен.

Фермер Жан Линьг из китайской провинции Сычуань ежедневно играет со своей смертельно больной дочерью Ксинли в будущей могиле ребёнка. Как сообщает Daily Mail, отец девочки выкопал для неё могилу сам.

Видео: Daily Mail

У девочки проблемы с циркуляцией крови из-за нехватки гемоглобина. Семья ребёнка потратила на лечение около 15 тысяч долларов, но, поскольку она живёт в деревне, больше родителям не у кого занять денег.

Мужчина уверен, что таким образом девочка привыкнет к месту, где она будет похоронена.

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Алина Хохлова
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