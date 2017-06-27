Зюганов о выступлении сборной России на КК-2017: Стыдно, стыдно, стыдно
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Лидер КПРФ в эфире телеканала "Россия-24" прокомментировал вылет нашей сборной с международного футбольного турнира.
— Наша сборная абсолютно не мотивирована. Деньги им платят сумасшедшие, — отметил Геннадий Зюганов. — На Кубке конфедераций они сыграли в силу своих возможностей — слабо. Не надо их прикрывать. Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, а первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза и всё мимо ворот. Значит, надо тренироваться и надо думать.
Также лидер КПРФ отметил игру нашей сборной в матче против Португалии.
— Со сборной Португалии минут 10–15 был проблеск командной игры и своего рисунка, но пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно, — заключил Зюганов.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы на Кубке конфедераций, который проходит в России.
Завтра, 28 июня, состоится первый полуфинальный Чили — Португалия, а послезавтра, 29 июня, мексиканцы встретятся с немцами.