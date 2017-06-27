Зюганов о выступлении сборной России на КК-2017: Стыдно, стыдно, стыдно

— Наша сборная абсолютно не мотивирована. Деньги им платят сумасшедшие, — отметил Геннадий Зюганов. — На Кубке конфедераций они сыграли в силу своих возможностей — слабо. Не надо их прикрывать. Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, а первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза и всё мимо ворот. Значит, надо тренироваться и надо думать.

Также лидер КПРФ отметил игру нашей сборной в матче против Португалии.

— Со сборной Португалии минут 10–15 был проблеск командной игры и своего рисунка, но пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно, — заключил Зюганов.