Адвокат Генри Резник покинул МГЮА из‑за мемориальной доски Сталину

В самой академии уже заявили, что его уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал лишь 0,1 ставки профессора.

Известный советский и российский адвокат, экс-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник уволился из МГЮА, после того как увидел в центральной аудитории вуза памятную доску советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сам юрист написал в своём блоге на сайте "Эха Москвы".

— Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика права — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю, — написал он.

В пресс-центре университета РБК рассказали, что мемориальная доска Сталину, из-за которой уволился адвокат, была установлена согласно постановлению от 1960 года, которое прямо предписывает обозначение центральной аудитории вуза, где в 1924 году выступил сам вождь, как памятника культуры местного значения, подлежащего охране.