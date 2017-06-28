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Опубликовано 28 июня 2017, 08:13

Автор серии Dishonored и Prey покинул Arkane Studios

Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку после 18 лет работы.

Рафаэль Колантонио опубликовал официальное сообщение на сайте Bethesda, где сообщил о своём уходе из Arkane Studios.

В письме говорится, что Колантонио ушёл в отставку, чтобы провести время с семьёй и подумать о том, чем он хочет заняться в будущем. Arkane временно возглавит его давний друг и коллега Харви Смит.

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Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку

Фото: © twitter

Рафаэль успел проработать в Arkane Studios 18 лет. За это время он приложил руку к созданию множества игр, а последним проектом разработчика стал недавний перезапуск экшена Prey. По словам Колантонио, сейчас Arkane работает над несколькими новыми проектами, в которые ему "не терпится поиграть".

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Станислав Погорский
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