Автор серии Dishonored и Prey покинул Arkane Studios
Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку после 18 лет работы.
Рафаэль Колантонио опубликовал официальное сообщение на сайте Bethesda, где сообщил о своём уходе из Arkane Studios.
В письме говорится, что Колантонио ушёл в отставку, чтобы провести время с семьёй и подумать о том, чем он хочет заняться в будущем. Arkane временно возглавит его давний друг и коллега Харви Смит.
Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку
Фото: © twitter
Рафаэль успел проработать в Arkane Studios 18 лет. За это время он приложил руку к созданию множества игр, а последним проектом разработчика стал недавний перезапуск экшена Prey. По словам Колантонио, сейчас Arkane работает над несколькими новыми проектами, в которые ему "не терпится поиграть".