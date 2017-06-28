Автор серии Dishonored и Prey покинул Arkane Studios

Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку после 18 лет работы.

Рафаэль Колантонио опубликовал официальное сообщение на сайте Bethesda, где сообщил о своём уходе из Arkane Studios. В письме говорится, что Колантонио ушёл в отставку, чтобы провести время с семьёй и подумать о том, чем он хочет заняться в будущем. Arkane временно возглавит его давний друг и коллега Харви Смит.

Президент Arkane Studios Рафаэль Колантонио объявил об уходе в отставку Фото: © twitter