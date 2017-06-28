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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 08:47

Анонсирована игра Somerville от авторов Limbo и Inside

Бывший разработчик Limbo и Inside анонсировал первую игру своей новой студии Jumpship.

Дино Патти, создавший популярные независимые игры Inside и Limbo, основал студию Jumpship. Вместе с аниматором Крисом Олсеном он анонсировал первый проект новой команды.

Патти и Олсен работают над игрой под названием Somerville. Это приключенческий экшен в научно-фантастическом сеттинге, работа над которым началась ещё в 2014 году.

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Анонсирована игра Somerville от авторов Limbo и Inside

Фото: © Кадр из видео YouTube/SOMERVILLE Teaser Trailer

Долгое время игра существовала в виде идеи, но в 2016 году Олсен создал первый прототип. После этого работа над Somerville перешла на этап активной разработки.

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Станислав Погорский
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