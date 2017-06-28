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Опубликовано 28 июня 2017, 09:22

Анонсирована мобильная игра Assassin's Creed Rebellion

Ubisoft анонсировала новую мобильную игру по мотивам серии экшенов Assassin's Creed.

В Assassin's Creed Rebellion игроки смогут создавать собственное братство ассасинов, развивать его и вербовать новых персонажей.

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Анонсирована мобильная игра Assassin's Creed Rebellion

Фото: © Кадр из видео YouTube/ Ubisoft

Ubisoft описывает Rebellion как первую ролевую игру по мотивам Assassin's Creed. У каждого из ассасинов будет собственный уровень и навыки, которые можно прокачивать, отправляя подопечного на миссии. Фанаты серии уже сравнивают новую игру с мобильным хитом Fallout Shelter.

На данный момент Assassin's Creed Rebellion ещё находится в разработке, но Ubisoft обещает выпустить игру на мобильные устройства с iOS и Android уже скоро.

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Станислав Погорский
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