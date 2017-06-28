Скончался актёр "Девушки с татуировкой дракона" Микаэль Нюквист

В последние годы он снялся в блокбастерах "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", "Джон Уик" и триллере "Колония Дигнидад".

Шведский актёр Микаэль Нюквист скончался 27 июня в возрасте 56 лет после продолжительной борьбы с раком лёгких. Об этом сообщает Associated Press.

Актёрская карьера Нюквиста началась в 1987 году. Большую популярность он получил благодаря роли Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии "Миллениум" Стига Ларссона. В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас.