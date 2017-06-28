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Опубликовано 28 июня 2017, 01:21

Скончался актёр "Девушки с татуировкой дракона" Микаэль Нюквист

Микаэль Нюквист. Фото: &copy;&nbsp;Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS

Микаэль Нюквист. Фото: © Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS

В последние годы он снялся в блокбастерах "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", "Джон Уик" и триллере "Колония Дигнидад".

Шведский актёр Микаэль Нюквист скончался 27 июня в возрасте 56 лет после продолжительной борьбы с раком лёгких. Об этом сообщает Associated Press.

Актёрская карьера Нюквиста началась в 1987 году. Большую популярность он получил благодаря роли Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии "Миллениум" Стига Ларссона. В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас.

В последние годы снялся в блокбастерах "Миссия невыполнима: Протокол Фантом", "Джон Уик" и триллере "Колония Дигнидад".

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Эмила Сидорова
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