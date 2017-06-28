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Опубликовано 28 июня 2017, 09:58

Ubisoft не занимается разработкой новой игры в серии Splinter Cell

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

Глава компании Ubisoft рассказал о том, в каком положении находится серия Splinter Cell.

Презентация Ubisoft в рамках выставки E3 2017 обернулась разочарованием для фанатов серии шпионских игр Splinter Cell. Несмотря на большое количество новых проектов, Ubisoft не сообщила никаких новостей об этой популярной серии.

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Ubisoft не занимается разработкой новой игры в серии Splinter Cell

Фото © Ubisoft Entertainment

Позже во время интервью глава Ubisoft Ив Гиймо ответил на вопрос журналистов, когда стоит ждать возвращение Splinter Cell. По его словам, за последнее время компания получила множество предложений для использования бренда — и одно из них вскоре будет выбрано.

Тем самым Гиймо подтвердил, что на данный момент разработка новой игры Splinter Cell не ведётся, но это может вскоре измениться. Последняя часть серии Splinter Cell Blacklist была выпущена в 2013 году.

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Станислав Погорский
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