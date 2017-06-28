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Опубликовано 28 июня 2017, 11:09

Anthem будет напоминать фильмы Marvel и "Звёздные войны"

Генеральный менеджер студии BioWare в интервью CBC Radio поделился новой информацией об игре.

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

По словам Аарина Флинна, Anthem — это научно-фэнтезийная игра. Она похожа одновременно и на киновселенную Marvel, и на "Звёздные войны".

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Anthem напоминает "Звёздные войны" и фильмы Marvel

Фото © Electronic Arts Inc.

Флинн назвал Mass Effect более хардкорной научно-фантастической игрой, в то время как Anthem — это игра, где пользователи будут развлекаться в экзотическом мире.

Выход Anthem запланирован на осень 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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