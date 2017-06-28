Anthem будет напоминать фильмы Marvel и "Звёздные войны"

По словам Аарина Флинна, Anthem — это научно-фэнтезийная игра. Она похожа одновременно и на киновселенную Marvel, и на "Звёздные войны".

Anthem напоминает "Звёздные войны" и фильмы Marvel Фото © Electronic Arts Inc.

Флинн назвал Mass Effect более хардкорной научно-фантастической игрой, в то время как Anthem — это игра, где пользователи будут развлекаться в экзотическом мире.