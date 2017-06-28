Anthem будет напоминать фильмы Marvel и "Звёздные войны"
Генеральный менеджер студии BioWare в интервью CBC Radio поделился новой информацией об игре.
Фото © Electronic Arts Inc.
По словам Аарина Флинна, Anthem — это научно-фэнтезийная игра. Она похожа одновременно и на киновселенную Marvel, и на "Звёздные войны".
Anthem напоминает "Звёздные войны" и фильмы Marvel
Фото © Electronic Arts Inc.
Флинн назвал Mass Effect более хардкорной научно-фантастической игрой, в то время как Anthem — это игра, где пользователи будут развлекаться в экзотическом мире.
Выход Anthem запланирован на осень 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.