Blizzard добавила некромантов в Diablo 3
Вместе с этим в игре появились новые локации и другой дополнительный контент, которого так долго ждали.
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Компания Blizzard объявила о выходе нового обновления для Diablo 3. Теперь в игре появилась новая раса — некроманты.
В Diablo 3 появились некроманты
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Также в игре теперь доступны Порталы дерзаний, локация Туманные пустоши и многое другое. Фанаты смогут не только испытать новый класс, но и пройти новые задания.
Напомним, компания Blizzard обещала добавить в игру некроманта ещё в 2016 году на BlizzCon.