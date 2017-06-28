Blizzard добавила некромантов в Diablo 3

Компания Blizzard объявила о выходе нового обновления для Diablo 3. Теперь в игре появилась новая раса — некроманты.

В Diablo 3 появились некроманты Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Также в игре теперь доступны Порталы дерзаний, локация Туманные пустоши и многое другое. Фанаты смогут не только испытать новый класс, но и пройти новые задания.