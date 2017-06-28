Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 11:42

Blizzard добавила некромантов в Diablo 3

Вместе с этим в игре появились новые локации и другой дополнительный контент, которого так долго ждали.

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Компания Blizzard объявила о выходе нового обновления для Diablo 3. Теперь в игре появилась новая раса — некроманты.

image

В Diablo 3 появились некроманты

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Также в игре теперь доступны Порталы дерзаний, локация Туманные пустоши и многое другое. Фанаты смогут не только испытать новый класс, но и пройти новые задания.

Напомним, компания Blizzard обещала добавить в игру некроманта ещё в 2016 году на BlizzCon.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • blizzard
  • diablo3
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar