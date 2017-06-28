Объявлена подборка игр для подписчиков Xbox Games With Gold в июле

Июльская подборка игр для подписчиков Xbox Games With Gold разочарует тех, кто ожидал возможность загрузить крупные проекты для Xbox One.

Владельцы Xbox One в этот раз получат мультяшный платформер Grow Up от независимых разработчиков из студии Ubisoft Reflections. Другой платформер в подборке, Runbow, отличается ещё более минималистичным стилем и ориентированностью на совместную игру.

Куда более мрачный и серьёзный экшен Kane & Lynch 2 оказался в числе бесплатных игр для Xbox 360 — его также рекомендуется проходить совместно с другом. Наконец, второй игрой для Xbox 360 оказалась Lego Pirates of the Caribbean, выпущенная ещё в 2011 году.

Обе игры для Xbox 360 также можно запустить на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.