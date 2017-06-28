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Опубликовано 28 июня 2017, 12:20

Создатель Doom 2 выставил на продажу набор дискет с игрой

Геймдизайнер Джон Ромеро не просто продаст раритетные копии шутера, но и подпишет их.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Сейчас лот можно найти на eBay. Ромеро продаёт оригинальные дискеты с Doom 2 (версия 1.7). Носители с игрой ранее распространялись в розничной продаже в 1994 году.

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Создатель Doom 2 продаёт дискеты с игрой

Фото © Wikimedia Commons

Начальная цена — 10 долларов. На момент написания материала — 2,5 тысячи долларов. В комплект входят пять дискет. Торги закрываются 28 июня.

До этого Джон Ромеро продал книгу Дэвида Кушнера "Властелины Doom" со своим автографом за 255 долларов.

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Сергей Сурепин
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