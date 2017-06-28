Создатель Doom 2 выставил на продажу набор дискет с игрой
Геймдизайнер Джон Ромеро не просто продаст раритетные копии шутера, но и подпишет их.
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас лот можно найти на eBay. Ромеро продаёт оригинальные дискеты с Doom 2 (версия 1.7). Носители с игрой ранее распространялись в розничной продаже в 1994 году.
Создатель Doom 2 продаёт дискеты с игрой
Фото © Wikimedia Commons
Начальная цена — 10 долларов. На момент написания материала — 2,5 тысячи долларов. В комплект входят пять дискет. Торги закрываются 28 июня.
До этого Джон Ромеро продал книгу Дэвида Кушнера "Властелины Doom" со своим автографом за 255 долларов.