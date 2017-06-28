Основатели Ubisoft выкупили акции компании
Генеральный директор Ив Гиймо и его братья помешали компании Vivendi поглотить французскую студию.
Фото © AFP/EAST NEWS
Теперь семье Гиймо принадлежит 13,6 процента акционерного капитала Ubisoft, а также 20,02 процента акций с правом голоса.
Ubisoft сохранила независимость
Фото © AFP/EAST NEWS
История началась в 2015 году — именно с этого года Vivendi покупает ценные бумаги Ubisoft. Семья Гиймо выступала против этого.
Сейчас корпорации принадлежит 27 процентов капитала, 24,5 процента акций Ubisoft. Год назад французские разработчики привлекли инвесторов из Канады, чтобы предотвратить поглощение.