Основатели Ubisoft выкупили акции компании

Теперь семье Гиймо принадлежит 13,6 процента акционерного капитала Ubisoft, а также 20,02 процента акций с правом голоса.

Ubisoft сохранила независимость Фото © AFP/EAST NEWS

История началась в 2015 году — именно с этого года Vivendi покупает ценные бумаги Ubisoft. Семья Гиймо выступала против этого.