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Опубликовано 28 июня 2017, 13:03

Авторы Call of Duty: Infinite Warfare добавили в игру озвучку бабушки

В Steam появилось новое дополнение для военного шутера. Пользователей удивила в первую очередь цена.

Скриншот видео Call of Duty

Скриншот видео Call of Duty

28 июня в Steam вышло дополнение Grandma Knows Best VO Pack для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Теперь в игре появилась озвучка бабушки — речь идёт о многопользовательском режиме.

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В Call of Duty: Infinite Warfare появилась озвучка бабушки

Скриншот видео Call of Duty

В России дополнение стоит 6249 рублей. В Европе — 4 евро. По всей видимости, цифра 6 лишняя и на самом деле Grandma Knows Best VO Pack должно стоить 249 рублей.

Разработчики ситуацию не комментируют.

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Сергей Сурепин
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