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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 10:21

Футболист "Баварии" избил бывшую возлюбленную за попытку войти в его Instagram

Оказалось, что бывшая девушка Кингсли Комана хотела выложить рекламный пост через его аккаунт.

Форварда "Баварии" Кингсли Комана подозревают в домашнем насилии. Полиция задержала его после того, как он избил свою бывшую возлюбленную, сообщает ESPN.

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Причиной послужил "Инстаграм". Оказалось, что бывшая девушка нападающего хотела зайти через его аккаунт, чтобы выложить рекламный пост.

В отделении полиции Коман признал свою вину. Сейчас он уже находится на свободе. В свою очередь, его бывшая девушка взяла больничный на восемь дней, чтобы оправиться после побоев.

Отмечается, что судебное заседание по поводу домашнего насилия со стороны футболиста "Баварии" состоится в сентябре.

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Янковская Ольга
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