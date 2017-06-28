Футболист "Баварии" избил бывшую возлюбленную за попытку войти в его Instagram

Оказалось, что бывшая девушка Кингсли Комана хотела выложить рекламный пост через его аккаунт.

Форварда "Баварии" Кингсли Комана подозревают в домашнем насилии. Полиция задержала его после того, как он избил свою бывшую возлюбленную, сообщает ESPN.

Фото: Instagram.com

Причиной послужил "Инстаграм". Оказалось, что бывшая девушка нападающего хотела зайти через его аккаунт, чтобы выложить рекламный пост.

В отделении полиции Коман признал свою вину. Сейчас он уже находится на свободе. В свою очередь, его бывшая девушка взяла больничный на восемь дней, чтобы оправиться после побоев.