Футболист "Баварии" избил бывшую возлюбленную за попытку войти в его Instagram
Оказалось, что бывшая девушка Кингсли Комана хотела выложить рекламный пост через его аккаунт.
Форварда "Баварии" Кингсли Комана подозревают в домашнем насилии. Полиция задержала его после того, как он избил свою бывшую возлюбленную, сообщает ESPN.
Фото: Instagram.com
Причиной послужил "Инстаграм". Оказалось, что бывшая девушка нападающего хотела зайти через его аккаунт, чтобы выложить рекламный пост.
В отделении полиции Коман признал свою вину. Сейчас он уже находится на свободе. В свою очередь, его бывшая девушка взяла больничный на восемь дней, чтобы оправиться после побоев.
Отмечается, что судебное заседание по поводу домашнего насилия со стороны футболиста "Баварии" состоится в сентябре.