Жена последнего маршала СССР Дмитрия Язова скончалась в Москве

Прощание пройдёт в траурном зале госпиталя имени Бурденко, похоронят Эсмеральду Язову на Востряковском кладбище.

84-летней Эсмеральде Язовой несколько дней назад стало плохо, у неё произошёл сердечный приступ. Супруге последнего маршала СССР вызвали бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось её спасти.

Напомним, сам маршал Дмитрий Язов в апреле этого года перенёс инсульт. Бывший министр обороны СССР до сих пор борется с последствиями нарушения мозгового кровообращения.