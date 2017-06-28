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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 07:55

Жена последнего маршала СССР Дмитрия Язова скончалась в Москве

Дмитрий Язов.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Дмитрий Язов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Прощание пройдёт в траурном зале госпиталя имени Бурденко, похоронят Эсмеральду Язову на Востряковском кладбище.

84-летней Эсмеральде Язовой несколько дней назад стало плохо, у неё произошёл сердечный приступ. Супруге последнего маршала СССР вызвали бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось её спасти.

Напомним, сам маршал Дмитрий Язов в апреле этого года перенёс инсульт. Бывший министр обороны СССР до сих пор борется с последствиями нарушения мозгового кровообращения.

Церемония прощания с супругой маршала состоится в госпитале имени Бурденко, а в последний путь Эсмеральду Язову отправят на Востряковском кладбище.

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Шереметова Елена
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