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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 11:36

В Госдуму внесли проект закона об отмене роуминга

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По словам авторов инициативы, отказ от внутреннего роуминга — мировая тенденция: от него давно отказались в США и Евросоюзе.

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Авторами инициативы выступили представители фракции "Справедливой России", сообщили в пресс-службе партии.

Глава партии Сергей Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране в качестве компенсации сотовым сетям, которые изначально "вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки".

— Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, — считает Миронов.

Поправки предполагается внести в статью 54 закона "О связи". По замыслу авторов они должны вступить в силу 1 января 2018 года.

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Элиза Али
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