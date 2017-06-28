Путин посетит Вьетнам и примет участие в саммите АТЭС

Об этом сообщил президент Вьетнама Чан Дай Куанг на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Вьетнам. Кроме того, глава государства примет участие в саммите АТЭС в конце этого года.

— Мы высоко оцениваем тот факт, что президент Путин подтвердил своё участие в саммите АТЭС в конце этого года во Вьетнаме и что он посетит Вьетнам с официальным визитом, — отметил президент Вьетнама Чан Дай Куанг на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Вьетнамский лидер отметил особенные доверительные политические отношения двух стран. Чан Дай Куанг добавил, что уделяется большое внимание эффективному сотрудничеству Москвы и Ханоя.