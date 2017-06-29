Объявлены даты крупной летней распродажи Xbox
Microsoft объявила даты проведения ежегодной летней распродажи видеоигр для Xbox и Windows 10.
Microsoft объявила, что летняя распродажа в Xbox Marketplace начнётся уже 30 июня.
В рамках акции можно будет приобрести более 300 игр со скидкой до 65%. При этом обладатели золотой подписки Xbox Live получат ещё более выгодные предложения.
Объявлены даты крупной летней распродажи Xbox
Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox
Летняя распродажа продлится до 10 июля.