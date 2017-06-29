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Опубликовано 29 июня 2017, 08:58

Объявлены даты крупной летней распродажи Xbox

Microsoft объявила даты проведения ежегодной летней распродажи видеоигр для Xbox и Windows 10.

Microsoft объявила, что летняя распродажа в Xbox Marketplace начнётся уже 30 июня.

В рамках акции можно будет приобрести более 300 игр со скидкой до 65%. При этом обладатели золотой подписки Xbox Live получат ещё более выгодные предложения.

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Объявлены даты крупной летней распродажи Xbox

Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox

Летняя распродажа продлится до 10 июля.

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Станислав Погорский
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