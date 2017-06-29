Объявлены бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июле
PlayStation опубликовала список игр, которые будут доступны подписчикам PS Plus для бесплатной загрузки в июле.
В июле этого года в подборке PS Plus оказалось сразу несколько хитов, которых давно ожидали подписчики.
Владельцы PS4 в июле смогут загрузить сюжетную хоррор-игру "Дожить до рассвета" (Until Dawn), в которой решения влияют на судьбу каждого из героев. Другим сюжетным проектом оказался первый сезон игрового сериала "Игра престолов" от Telltale, дополняющий сюжет одноимённого телешоу. В качестве бонуса подписчики PS Plus смогут загрузить игру "Это ты!", которая призвана развлечь компанию друзей, собравшихся в одной комнате.
Объявлены бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июле
Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation EU
На PS3 для загрузки станут доступны экшены Tokyo Jungle и Darkstalkers Resurrection. Наконец, обладатели портативной PS Vita получат инди-игры Element4l и Don’t Die, Mr. Robot.