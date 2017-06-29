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Опубликовано 29 июня 2017, 09:34

Объявлены бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июле

PlayStation опубликовала список игр, которые будут доступны подписчикам PS Plus для бесплатной загрузки в июле.

В июле этого года в подборке PS Plus оказалось сразу несколько хитов, которых давно ожидали подписчики.

Владельцы PS4 в июле смогут загрузить сюжетную хоррор-игру "Дожить до рассвета" (Until Dawn), в которой решения влияют на судьбу каждого из героев. Другим сюжетным проектом оказался первый сезон игрового сериала "Игра престолов" от Telltale, дополняющий сюжет одноимённого телешоу. В качестве бонуса подписчики PS Plus смогут загрузить игру "Это ты!", которая призвана развлечь компанию друзей, собравшихся в одной комнате.

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Объявлены бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июле

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation EU

На PS3 для загрузки станут доступны экшены Tokyo Jungle и Darkstalkers Resurrection. Наконец, обладатели портативной PS Vita получат инди-игры Element4l и Don’t Die, Mr. Robot.

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Станислав Погорский
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