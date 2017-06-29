Сборник Crash Bandicoot N'Sane Trilogy рекламируют с помощью спиннеров

По условиям акции, для получения спиннера необходимо сдать в магазин любую из своих игр, а полученные баллы использовать для приобретения сборника Crash Bandicoot N'Sane Trilogy. В таком случае покупателю будет выдан синий камуфляжный спиннер в качестве бонуса.

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy выйдет на PS4 уже 30 июня.