Сборник Crash Bandicoot N'Sane Trilogy рекламируют с помощью спиннеров
Грядущее переиздание трилогии платформеров Crash Bandicoot рекламируют используя спиннеры.
Фото: © Sony Interactive Entertainment LLC
Розничная сеть магазинов GameStop Ireland объявила о проведении акции, которая позволит покупателям Crash Bandicoot N'Sane Trilogy получить спиннер в подарок. Но есть подвох.
Сборник Crash Bandicoot N'Sane Trilogy рекламируют с помощью спиннеров
Фото: © Sony Interactive Entertainment LLC
По условиям акции, для получения спиннера необходимо сдать в магазин любую из своих игр, а полученные баллы использовать для приобретения сборника Crash Bandicoot N'Sane Trilogy. В таком случае покупателю будет выдан синий камуфляжный спиннер в качестве бонуса.
Crash Bandicoot N'Sane Trilogy выйдет на PS4 уже 30 июня.