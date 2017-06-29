Super Mario Odyssey стала лучшей игрой выставки E3 2017

Новая игра от Nintendo завоевала сразу несколько наград: "Лучшая игра выставки", "Лучшая игра для консолей" и "Лучший приключенческий экшен". Многие игроки особенно удивились, что лучшей стратегией была названа Mario + Rabbids Battle Kingdom, она же получила признание как самая оригинальная игра выставки.

Другие лауреаты Game Critics Awards 2017 получили по одной награде. Среди них самым неожиданным победителем оказался онлайн-шутер Destiny 2 — его назвали лучшей игрой для PC. При этом первая часть серии была выпущена только на консоли.