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Регион
Опубликовано 29 июня 2017, 11:06

Super Mario Odyssey стала лучшей игрой выставки E3 2017

Super Mario Odyssey для Nintendo Switch получила несколько крупных наград на Game Critics Awards.

Фото: &copy; AP Images for Nintendo/EAST NEWS

Фото: © AP Images for Nintendo/EAST NEWS

По версии Game Critics Awards, грядущий платформер Super Mario Odyssey оказался лучшей игрой прошедшей выставки E3 2017.

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Super Mario Odyssey стала лучшей игрой выставки E3 2017

Фото: © AP Images for Nintendo/EAST NEWS

Новая игра от Nintendo завоевала сразу несколько наград: "Лучшая игра выставки", "Лучшая игра для консолей" и "Лучший приключенческий экшен". Многие игроки особенно удивились, что лучшей стратегией была названа Mario + Rabbids Battle Kingdom, она же получила признание как самая оригинальная игра выставки.

Другие лауреаты Game Critics Awards 2017 получили по одной награде. Среди них самым неожиданным победителем оказался онлайн-шутер Destiny 2 — его назвали лучшей игрой для PC. При этом первая часть серии была выпущена только на консоли.

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Станислав Погорский
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