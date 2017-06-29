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Опубликовано 29 июня 2017, 11:38

Xbox One X прогнозируют продажи в 17 миллионов консолей

Аналитики опубликовали первые прогнозы по продажам новой консоли Xbox One X от Microsoft.

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Аналитики из агенства DFC Intelligence поделились прогнозами касательно DFC Intelligence. По их мнению, Xbox One X не станет очень востребованным устройством даже при учёте роста популярности 4K-телевизоров.

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Xbox One X прогнозируют продажи в 17 миллионов консолей

Фото: © EAST NEWS

Согласно опубликованному прогнозу, к 2021 году в мире будет продано всего 17 миллионов консолей Xbox One X. В качестве причины такой скромной цифры называются дороговизна устройства и нишевость рынка, для которого оно будет выпущено. Таким образом, все модели Xbox One к 2021 году могут достигнуть продаж в 63 миллиона консолей. В то же время основной конкурент платформы PS4 уже сейчас разошёлся тиражом свыше 60 миллионов устройств.

Xbox One X будет поддерживать все игры и аксессуары, выпущенные для Xbox One. Консоль поступит в продажу 7 ноября этого года по цене в 39 990 рублей.

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Станислав Погорский
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