Путин поблагодарил Зюганова за ранее подаренный бочонок мёда
Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: Александр Мельников
Президент России Владимир Путин встретился сегодня с главой Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым, чтобы обсудить с ним ряд рабочих вопросов. Воспользовавшись случаем, глава государства поблагодарил политика за бочонок мёда, который тот подарил ему чуть ранее.
— За мёд вам спасибо! — сказал Владимир Путин.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил Лайфу, что Зюганов изредка присылает Путину мёд со своей пасеки.
Что же касается сути состоявшейся встречи, то лидер КПРФ представил Путину свой план развития страны и своё видение реформ.