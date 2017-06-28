Путин поблагодарил Зюганова за ранее подаренный бочонок мёда

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с главой Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым, чтобы обсудить с ним ряд рабочих вопросов. Воспользовавшись случаем, глава государства поблагодарил политика за бочонок мёда, который тот подарил ему чуть ранее.

— За мёд вам спасибо! — сказал Владимир Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил Лайфу, что Зюганов изредка присылает Путину мёд со своей пасеки.