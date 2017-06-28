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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 22:51

Путин поблагодарил Зюганова за ранее подаренный бочонок мёда

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото:&nbsp;Александр Мельников

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: Александр Мельников

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с главой Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым, чтобы обсудить с ним ряд рабочих вопросов. Воспользовавшись случаем, глава государства поблагодарил политика за бочонок мёда, который тот подарил ему чуть ранее.

— За мёд вам спасибо! — сказал Владимир Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил Лайфу, что Зюганов изредка присылает Путину мёд со своей пасеки.

Что же касается сути состоявшейся встречи, то лидер КПРФ представил Путину свой план развития страны и своё видение реформ.

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Александр Юнашев
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