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Регион
Опубликовано 29 июня 2017, 14:22

Nintendo Switch продаётся хуже Wii

Речь идёт о японском рынке. Этот показатель намного быстрее, чем у конкурентов из Sony и Microsoft.

Фото &copy; AA/ABACA/EAST NEWS

Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

Спустя четыре месяца после начала продаж консоль Nintendo Switch демонстрирует отличный результат в Японии. Продажи на конец июня составляют 1 016 473 устройства.

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Nintendo продала миллион консолей Switch

Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

Если сравнивать с предыдущими консолями от Nintendo, то Switch продаётся хуже Wii, но лучше Wii U. Первая консоль за аналогичный период разошлась тиражом 1,85 миллиона, вторая — 820 тысяч.

Самые продаваемые игры для Switch — Mario Kart 8 Deluxe (501 614), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (460 480), 1-2-Switch (200 807).

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Сергей Сурепин
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