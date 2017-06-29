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Опубликовано 29 июня 2017, 13:04

Авторы Titanfall 2 обновят игру для Xbox One X

Во время тестирования игры разработчики добились на новой консоли разрешения до 6K.

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Продюсер студии Respawn Entartainment Дрю Мккой заявил, что разработчики протестировали новое обновление для Titanfall 2 на консоли Xbox One X. Они использовали версию для разработчиков.

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Разрешение Titanfall 2 на Xbox One X достигает 6K

Фото © Electronic Arts Inc.

По словам Мккоя, во время тестирования система динамического разрешения составляла в некоторых случаях даже 6K (5760 на 3240 пикселей).

Respawn Entartainment планирует выпустить обновление для Titanfall 2, рассчитанное специально под консоль Xbox One X. Разработчики не только увеличат разрешение, но и поднимут частоту до 60 кадров в секунду.

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Сергей Сурепин
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