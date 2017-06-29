Авторы Titanfall 2 обновят игру для Xbox One X
Во время тестирования игры разработчики добились на новой консоли разрешения до 6K.
Фото © Electronic Arts Inc.
Продюсер студии Respawn Entartainment Дрю Мккой заявил, что разработчики протестировали новое обновление для Titanfall 2 на консоли Xbox One X. Они использовали версию для разработчиков.
Разрешение Titanfall 2 на Xbox One X достигает 6K
Фото © Electronic Arts Inc.
По словам Мккоя, во время тестирования система динамического разрешения составляла в некоторых случаях даже 6K (5760 на 3240 пикселей).
Respawn Entartainment планирует выпустить обновление для Titanfall 2, рассчитанное специально под консоль Xbox One X. Разработчики не только увеличат разрешение, но и поднимут частоту до 60 кадров в секунду.