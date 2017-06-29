Ubisoft показала прототипы игр для Microsoft HoloLens

Сейчас Microsoft HoloLens позиционируется в качестве устройства для обучения и бизнеса. Французская компания уверена, что у очков есть большой потенциал в развлекательном сегменте.

Ubisoft работает над играми для Microsoft HoloLens Фото © EAST NEWS

Один из прототипов разработчики посвятили битве игрушечных солдатиков. Ещё один концепт предполагает собой взаимодействие с предметами с помощью роботизированных клешней и перекрестья.