Ubisoft показала прототипы игр для Microsoft HoloLens
Разработчики представили сразу несколько прототипов. Они используются для очков смешанной реальности.
Фото © EAST NEWS
Сейчас Microsoft HoloLens позиционируется в качестве устройства для обучения и бизнеса. Французская компания уверена, что у очков есть большой потенциал в развлекательном сегменте.
Ubisoft работает над играми для Microsoft HoloLens
Фото © EAST NEWS
Один из прототипов разработчики посвятили битве игрушечных солдатиков. Ещё один концепт предполагает собой взаимодействие с предметами с помощью роботизированных клешней и перекрестья.
По словам Ubisoft, команда продолжает экспериментировать в этой сфере.