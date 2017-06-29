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Опубликовано 29 июня 2017, 12:01

BioWare работает над новой Dragon Age

Намёк на это в подкасте The 1099 сделал Майк Лэйдло. Он занимает позицию творческого директора серии.

Фото &copy; Flickr/Videogame Photography

Фото © Flickr/Videogame Photography

По словам разработчика, сейчас есть определённые изменения, которые касаются Dragon Age. Конкретных анонсов Лэйдло не сделал, лишь добавил, что команда уже начала набор новых сотрудников.

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Авторы Dragon Age работают над новой игрой серии

Фото © Flickr/Videogame Photography

Также Майк Лэйдло добавил, что он всё ещё является творческим директором серии. По всей видимости, он будет принимать участие в работе над будущей игрой.

Напомним, сейчас BioWare работает не только над Anthem, но и ещё двумя проектами, которые не были анонсированы.

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Сергей Сурепин
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