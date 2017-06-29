BioWare работает над новой Dragon Age

По словам разработчика, сейчас есть определённые изменения, которые касаются Dragon Age. Конкретных анонсов Лэйдло не сделал, лишь добавил, что команда уже начала набор новых сотрудников.

Авторы Dragon Age работают над новой игрой серии Фото © Flickr/Videogame Photography

Также Майк Лэйдло добавил, что он всё ещё является творческим директором серии. По всей видимости, он будет принимать участие в работе над будущей игрой.