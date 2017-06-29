BioWare работает над новой Dragon Age
Намёк на это в подкасте The 1099 сделал Майк Лэйдло. Он занимает позицию творческого директора серии.
По словам разработчика, сейчас есть определённые изменения, которые касаются Dragon Age. Конкретных анонсов Лэйдло не сделал, лишь добавил, что команда уже начала набор новых сотрудников.
Авторы Dragon Age работают над новой игрой серии
Также Майк Лэйдло добавил, что он всё ещё является творческим директором серии. По всей видимости, он будет принимать участие в работе над будущей игрой.
Напомним, сейчас BioWare работает не только над Anthem, но и ещё двумя проектами, которые не были анонсированы.