Слуцкий: Настроение позитивное, но Чемпионшип — сложный турнир

— Мы подготовили серьёзную программу подготовки, которая включает в себя много тренировок, новых методик, специальных занятий в тренажёрном зале и аналитические программы, — отметил 46-летний специалист. — Конечно, нам нужны новые игроки. У нас есть своя стратегия по приобретению новых игроков и аренды футболистов. Много общаюсь с игроками и агентами. Это же не быстрый процесс. Надеюсь, что у нас уже будут новые игроки до отъезда в Португалию.

Также Слуцкий рассказал, что думает о лиге, в которой будет играть.

— Чемпионшип — это, безусловно, сложный турнир. Сезон очень длинный. Одна команда может не проигрывать в течение семи матчей, а затем в течение следующих семи игр уже не победить. Я понимаю, что это сложно, но у меня очень позитивное настроение, — заключил российский тренер.