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Регион
Опубликовано 29 июня 2017, 16:39

Слуцкий: Настроение позитивное, но Чемпионшип — сложный турнир

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, а ныне действующий наставник "Халл Сити" дал интервью ESPN.

— Мы подготовили серьёзную программу подготовки, которая включает в себя много тренировок, новых методик, специальных занятий в тренажёрном зале и аналитические программы, — отметил 46-летний специалист. — Конечно, нам нужны новые игроки. У нас есть своя стратегия по приобретению новых игроков и аренды футболистов. Много общаюсь с игроками и агентами. Это же не быстрый процесс. Надеюсь, что у нас уже будут новые игроки до отъезда в Португалию.

Также Слуцкий рассказал, что думает о лиге, в которой будет играть.

— Чемпионшип — это, безусловно, сложный турнир. Сезон очень длинный. Одна команда может не проигрывать в течение семи матчей, а затем в течение следующих семи игр уже не победить. Я понимаю, что это сложно, но у меня очень позитивное настроение, — заключил российский тренер.

Напомним, что российский специалист Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе, 9 июня. Ранее он тренировал ЦСКА, "Москву", "Крылья Советов" и стоял у руля сборной России.

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Галина Глазко
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