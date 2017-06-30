Не желайте врачам спокойной ночи. В какие приметы верят медики?
К чему залетает муха в карету скорой помощи, как врач узнаёт ближайший прогноз погоды без Гидрометцентра и можно ли по связке ключей узнать — сколько людей скоро попадёт в больницу. Для обычных людей такие вещи кажутся несерьёзными. Но врачи точно знают, что в их профессии нет места совпадениям.
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Приметы в медицине заинтересовали и учёных. В журнале "Бюллетень медицинских интернет-конференций" была опубликована научная работа "Роль примет и суеверий во врачебной практике". Исследователи тщательно просмотрели медицинские форумы и убедились, что врачи активно пользуются приметами в своей практике.
Согласно исследованию, самыми суеверными оказались хирурги. Учёные объясняют своё наблюдение тем, что работа этих специалистов связана с большим риском и напряжением. С помощью примет люди инстинктивно стараются защитить себя.
Мы расспросили разных медицинских специалистов и узнали — какие приметы существуют и верят ли они в них.
Нельзя брать деньги до операции и хвалить себя за работу. После этого у пациента случаются осложнения, —
хирург Эдуард Галлямов
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Если в операционной упал инструмент — жди новую операцию, —
детский хирург Лариса Малахова
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На операционный стол нельзя садиться никому, кроме пациента — иначе будет сложное дежурство, —
офтальмолог Игорь Алексеев
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Если тебе пожелали хорошего дежурства — о покое можно забыть! —
фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков
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— Готовься к тому, что ты будешь ездить "не покладая ног". И не только я подтверждаю, что эта примета работает. Поэтому мы сразу говорим — это не нам. "Спокойной ночи, вам хорошего дежурства" — "да это всё не нам, это всё к сантехникам, электрикам" и вроде как убегаешь от судьбы, — рассказывает Беляков.
На дежурстве я уронил связку ключей. "Сколько?" — крикнул коллега. В связке пять ключей. Вскоре доставили пятерых пациентов, — терапевт И.Юркин
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Закон парности случаев —
если появляется пациент с редкой болезнью или случаем, вскоре будет такой же
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— По опыту я действую по отработанному принципу: если появляется какой-то один непонятный пациент, я обязательно стараюсь с ним разобраться. Потому что следом будет такой же. Если я выяснил с первым причины болезни и вылечил человека, то его двойник у меня идёт как бонус, — рассказывает терапевт Игорь Юркин. — Я быстро его излечиваю, пациент радуется. А вот если сначала не разобрался, то второй мне — как наказание за ошибки. Заболевшие могут быть разного пола и возраста, но при этом их диагнозы совпадают.
Если первый вызов закончился носилками, то всю смену придётся носить людей, —
фельдшер скорой Дмитрий Беляков
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Если у меня в течение дня 4–5 пациентов с высоким давлением — через пару дней похолодание, —
терапевт Игорь Юркин
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Сотрудники скорой помощи не любят, когда к ним в машину залетает муха. Значит вызов может закончиться смертью пациента
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Если переводишь тяжёлого больного в другую больницу, то уже вечером приедет такой же пациент, —
врач-педиатр Екатерина Потеряева
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Если хочешь немного отдохнуть — не снимай ботинки. Иначе обрушится шквал вызовов, —
фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляев
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