Не желайте врачам спокойной ночи. В какие приметы верят медики?

Приметы в медицине заинтересовали и учёных. В журнале "Бюллетень медицинских интернет-конференций" была опубликована научная работа "Роль примет и суеверий во врачебной практике". Исследователи тщательно просмотрели медицинские форумы и убедились, что врачи активно пользуются приметами в своей практике.

Согласно исследованию, самыми суеверными оказались хирурги. Учёные объясняют своё наблюдение тем, что работа этих специалистов связана с большим риском и напряжением. С помощью примет люди инстинктивно стараются защитить себя. Мы расспросили разных медицинских специалистов и узнали — какие приметы существуют и верят ли они в них.

Нельзя брать деньги до операции и хвалить себя за работу. После этого у пациента случаются осложнения, — хирург Эдуард Галлямов Фото: © EAST NEWS

Если в операционной упал инструмент — жди новую операцию, — детский хирург Лариса Малахова Фото: © EAST NEWS

На операционный стол нельзя садиться никому, кроме пациента — иначе будет сложное дежурство, — офтальмолог Игорь Алексеев Фото: © EAST NEWS

Если тебе пожелали хорошего дежурства — о покое можно забыть! — фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков Фото: © EAST NEWS

— Готовься к тому, что ты будешь ездить "не покладая ног". И не только я подтверждаю, что эта примета работает. Поэтому мы сразу говорим — это не нам. "Спокойной ночи, вам хорошего дежурства" — "да это всё не нам, это всё к сантехникам, электрикам" и вроде как убегаешь от судьбы, — рассказывает Беляков.

На дежурстве я уронил связку ключей. "Сколько?" — крикнул коллега. В связке пять ключей. Вскоре доставили пятерых пациентов, — терапевт И.Юркин Фото: © Flikr/Jory

Закон парности случаев — если появляется пациент с редкой болезнью или случаем, вскоре будет такой же Фото: © EAST NEWS

— По опыту я действую по отработанному принципу: если появляется какой-то один непонятный пациент, я обязательно стараюсь с ним разобраться. Потому что следом будет такой же. Если я выяснил с первым причины болезни и вылечил человека, то его двойник у меня идёт как бонус, — рассказывает терапевт Игорь Юркин. — Я быстро его излечиваю, пациент радуется. А вот если сначала не разобрался, то второй мне — как наказание за ошибки. Заболевшие могут быть разного пола и возраста, но при этом их диагнозы совпадают.

Если первый вызов закончился носилками, то всю смену придётся носить людей, — фельдшер скорой Дмитрий Беляков Фото: © EAST NEWS

Если у меня в течение дня 4–5 пациентов с высоким давлением — через пару дней похолодание, — терапевт Игорь Юркин Фото: © EAST NEWS

Сотрудники скорой помощи не любят, когда к ним в машину залетает муха. Значит вызов может закончиться смертью пациента Фото: © Flickr/Barbara Willi

Если переводишь тяжёлого больного в другую больницу, то уже вечером приедет такой же пациент, — врач-педиатр Екатерина Потеряева Фото: © EAST NEWS