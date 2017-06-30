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Опубликовано 30 июня 2017, 07:00

Не желайте врачам спокойной ночи. В какие приметы верят медики?

К чему залетает муха в карету скорой помощи, как врач узнаёт ближайший прогноз погоды без Гидрометцентра и можно ли по связке ключей узнать — сколько людей скоро попадёт в больницу. Для обычных людей такие вещи кажутся несерьёзными. Но врачи точно знают, что в их профессии нет места совпадениям.

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Приметы в медицине заинтересовали и учёных. В журнале "Бюллетень медицинских интернет-конференций" была опубликована научная работа "Роль примет и суеверий во врачебной практике". Исследователи тщательно просмотрели медицинские форумы и убедились, что врачи активно пользуются приметами в своей практике.

Согласно исследованию, самыми суеверными оказались хирурги. Учёные объясняют своё наблюдение тем, что работа этих специалистов связана с большим риском и напряжением. С помощью примет люди инстинктивно стараются защитить себя.

Мы расспросили разных медицинских специалистов и узнали — какие приметы существуют и верят ли они в них.

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Нельзя брать деньги до операции и хвалить себя за работу. После этого у пациента случаются осложнения, —

хирург Эдуард Галлямов

Фото: © EAST NEWS

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Если в операционной упал инструмент — жди новую операцию, —

детский хирург Лариса Малахова

Фото: © EAST NEWS

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На операционный стол нельзя садиться никому, кроме пациента — иначе будет сложное дежурство, —

офтальмолог Игорь Алексеев

Фото: © EAST NEWS

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Если тебе пожелали хорошего дежурства — о покое можно забыть! —

фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков

Фото: © EAST NEWS

— Готовься к тому, что ты будешь ездить "не покладая ног". И не только я подтверждаю, что эта примета работает. Поэтому мы сразу говорим — это не нам. "Спокойной ночи, вам хорошего дежурства" — "да это всё не нам, это всё к сантехникам, электрикам" и вроде как убегаешь от судьбы, — рассказывает Беляков.

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На дежурстве я уронил связку ключей. "Сколько?" — крикнул коллега. В связке пять ключей. Вскоре доставили пятерых пациентов, — терапевт И.Юркин

Фото: © Flikr/Jory

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Закон парности случаев —

если появляется пациент с редкой болезнью или случаем, вскоре будет такой же

Фото: © EAST NEWS

— По опыту я действую по отработанному принципу: если появляется какой-то один непонятный пациент, я обязательно стараюсь с ним разобраться. Потому что следом будет такой же. Если я выяснил с первым причины болезни и вылечил человека, то его двойник у меня идёт как бонус, — рассказывает терапевт Игорь Юркин. — Я быстро его излечиваю, пациент радуется. А вот если сначала не разобрался, то второй мне — как наказание за ошибки. Заболевшие могут быть разного пола и возраста, но при этом их диагнозы совпадают.

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Если первый вызов закончился носилками, то всю смену придётся носить людей, —

фельдшер скорой Дмитрий Беляков

Фото: © EAST NEWS

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Если у меня в течение дня 4–5 пациентов с высоким давлением — через пару дней похолодание, —

терапевт Игорь Юркин

Фото: © EAST NEWS

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Сотрудники скорой помощи не любят, когда к ним в машину залетает муха. Значит вызов может закончиться смертью пациента

Фото: © Flickr/Barbara Willi

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Если переводишь тяжёлого больного в другую больницу, то уже вечером приедет такой же пациент, —

врач-педиатр Екатерина Потеряева

Фото: © EAST NEWS

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Если хочешь немного отдохнуть — не снимай ботинки. Иначе обрушится шквал вызовов, —

фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляев

Фото: © Flickr/Paul Townsend

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Светлана Ибрагимова
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