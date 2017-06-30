В Сети появился первый трейлер сериала Marvel — "Сверхлюди" (Inhumans), премьера которого состоится в IMAX.

Сериал "Сверхлюди" представит Королевскую семью из комиксов Marvel, состоящую из инопланетян со сверхспособностями. Впервые сверхлюди появились на экранах в другом телесериале Marvel —"Агенты Щ.И.Т."

В основном актёрский состав "Сверхлюдей" состоит из малоизвестных актёров, но одного из членов семьи Максимуса играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из "Игры престолов".

Вышел первый трейлер нового сериала Marvel "Сверхлюди" Фото: © Кадр из видео YouTube