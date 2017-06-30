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Опубликовано 30 июня 2017, 08:16

Вышел первый трейлер нового сериала Marvel — "Сверхлюди"

В Сети появился первый трейлер сериала Marvel — "Сверхлюди" (Inhumans), премьера которого состоится в IMAX.

Сериал "Сверхлюди" представит Королевскую семью из комиксов Marvel, состоящую из инопланетян со сверхспособностями. Впервые сверхлюди появились на экранах в другом телесериале Marvel —"Агенты Щ.И.Т."

В основном актёрский состав "Сверхлюдей" состоит из малоизвестных актёров, но одного из членов семьи Максимуса играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из "Игры престолов".

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Вышел первый трейлер нового сериала Marvel "Сверхлюди"

Фото: © Кадр из видео YouTube

"Сверхлюди" стали первым сериалом, при съёмках которого были использованы камеры IMAX. Первые две серии будут показаны в этом формате в кинотеатрах уже 29 августа, после чего сериал появится в эфире ТВ осенью этого года.

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Станислав Погорский
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