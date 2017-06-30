Вышел дебютный трейлер "Джуманджи: Зов джунглей"

В Сети появился первый трейлер продолжения фильма "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном.

"Джуманджи: Зов джунглей" станет косвенным продолжением оригинального фильма про опасную настольную игру. В этот раз герои-подростки окажутся посреди виртуального мира, запустив "Джуманджи" на ретро-консоли.