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Регион
Опубликовано 30 июня 2017, 08:42

Вышел дебютный трейлер "Джуманджи: Зов джунглей"

В Сети появился первый трейлер продолжения фильма "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном.

"Джуманджи: Зов джунглей" станет косвенным продолжением оригинального фильма про опасную настольную игру. В этот раз герои-подростки окажутся посреди виртуального мира, запустив "Джуманджи" на ретро-консоли.

Виртуальными аватарами героев оказались Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и Джэк Блэк. Фильм снял Джейк Кэздан ("Новенькая", "Блудливая Калифорния").

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Вышел дебютный трейлер "Джуманджи: Зов джунглей" с Дуэйном Джонсоном

Фото: © Кадр из видео

"Джуманджи: Зов джунглей" выйдет в прокат 28 декабря этого года.

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Станислав Погорский
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