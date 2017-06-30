Один из игроков онлайн-шутера Team Fortress 2 сделал сравнение графики в оригинальной версии игры и после недавнего обновления.

Пользователь YouTube под ником CrowBat выложил ролик, в котором сравнивается графика двух версий командного шутера Team Fortress 2 от Valve. Слева показана оригинальная игра, а справа — версия 2017 года после многочисленных обновлений.

По ролику видно, что за десять лет разработчики заметно ухудшили графику Team Fortress 2. За это время изменялись различные детали: из оружия перестали вылетать отстреленные гильзы, а у некоторых предметов пропала анимация. Видно и то, что разработчики затемнили многие объекты на картах, чтобы незаметно снизить детализацию.

Поклонник Team Fortress 2 заметил ухудшение графики игры Фото: © Кадр из видео