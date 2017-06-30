Microsoft одобрила разработку фанатской игры по мотивам Halo
Фото © halowaypoint.com
Авторы сетевого шутера Installation 01 по мотивам серии Halo получили одобрение от обладателя прав на франшизу.
Некоторое время назад поклонники серии фантастических шутеров Halo начали разработку собственной игры Installation 01 по мотивам любимой франшизы. Многие ожидали, что Installation 01 постигнет судьба большинства подобных фанатских поделок — обладатель прав на вселенную и персонажей закроет проект. Но всё обернулось иначе.
Microsoft одобрила разработку фанатской игры по мотивам Halo
Фото © halowaypoint.com
Авторы Installation 01 рассказали, что недавно с ними связывалась команда 343 Industries, занимающаяся созданием игр серии Halo. Во время переговоров было решено, что фанатский шутер может продолжать развиваться. При этом энтузиасты обязаны выполнять одно условие: проект должен быть полностью некоммерческим. Таким образом, Installation 01 всегда будет оставаться бесплатной игрой, а авторы откажутся принимать любые пожертвования и не будут продавать сувенирную продукцию по игре.
Installation 01 создаётся на движке Unity 5 с использованием материалов, которые авторы создавали самостоятельно с нуля или приобрели через магазин Unity Asset Store. Проект не нарушает правила использования игрового контента, установленные компанией Microsoft.