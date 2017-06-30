Создатель многопользовательского симулятора выживания Rust поделился статистикой о возвратах игры.

Создатель Rust Гарри Ньюман в своём "Твиттере" поделился статистикой, показывающей количество возвратов копий игры. Оказывается, за всё время 329 970 игроков решили вернуть деньги за покупку Rust. Иначе говоря, создатели игры лишились в общей сложности 4 382 032 долларов выручки.

Added sales stats to our backend today. These are Rust's real Steam Refund figures. pic.twitter.com/IhjUsJUN9N — Garry Newman (@garrynewman) 28 июня 2017 г.

Сам Гарри прокомментировал статистику, назвав количество возвратов "справедливым". В качестве наиболее частых причин недовольства игроков оказалась плохая оптимизация Rust и то, что играть в неё совсем не весело. Всего на долю возвратов приходится 6% от всех проданных копий игры.

Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру Фото © Facepunch Studios