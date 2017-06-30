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Опубликовано 30 июня 2017, 10:10

Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру

Фото &copy;&nbsp; Facepunch Studios

Фото ©  Facepunch Studios

Создатель многопользовательского симулятора выживания Rust поделился статистикой о возвратах игры.

Создатель Rust Гарри Ньюман в своём "Твиттере" поделился статистикой, показывающей количество возвратов копий игры. Оказывается, за всё время 329 970 игроков решили вернуть деньги за покупку Rust. Иначе говоря, создатели игры лишились в общей сложности 4 382 032 долларов выручки.

Сам Гарри прокомментировал статистику, назвав количество возвратов "справедливым". В качестве наиболее частых причин недовольства игроков оказалась плохая оптимизация Rust и то, что играть в неё совсем не весело. Всего на долю возвратов приходится 6% от всех проданных копий игры.

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Почти 330 000 владельцев Rust вернули деньги за игру

Фото © Facepunch Studios

Rust прославилась довольно агрессивным сообществом пользователей, которые зачастую не дают шанса на развитие новичкам. Ньюман долгое время получал жалобы на Rust, но в итоге ответил, что недовольные должны "просто перестать играть".

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