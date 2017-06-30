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Опубликовано 30 июня 2017, 10:42

Актёр Far Cry 3 рассказал о работе над фильмом "Человек-паук: Возвращение домой"

Майкл Мэндо ранее озвучил главного злодея Far Cry 3 Вааса Монтенегро. Теперь актёр сыграл Скорпиона.

Фото &copy; Image supplied by Netflix/Capital Pictures/EAST NEWS

Фото © Image supplied by Netflix/Capital Pictures/EAST NEWS

Канадский актёр Майкл Мэндо заявил, что Скорпион — его любимый злодей. Мэндо добавил, что он был безумно рад сыграть своего любимого суперзлодея Скорпиона, в связи с чем он планирует отправиться на премьеру фильма и навести там немного шума.

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Актёр Far Cry 3 снялся в фильме "Человек-паук: Возвращение домой"

Фото © Image supplied by Netflix/Capital Pictures/EAST NEWS

До этого Майкл Мэндо играл гангстера Начо Варга в сериале канала AMC "Лучше звоните Солу".

Напомним, российская премьера фильма "Человек-паук: Возвращение домой" состоится 6 июля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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