Актёр Far Cry 3 рассказал о работе над фильмом "Человек-паук: Возвращение домой"

Канадский актёр Майкл Мэндо заявил, что Скорпион — его любимый злодей. Мэндо добавил, что он был безумно рад сыграть своего любимого суперзлодея Скорпиона, в связи с чем он планирует отправиться на премьеру фильма и навести там немного шума.