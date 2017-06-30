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Регион
Опубликовано 30 июня 2017, 11:14

Nickelodeon инвестировал 15 миллионов долларов в киберспорт

Детский телевизионный канал считает, что в организации Super League Gaming есть потенциал.

Фото &copy; Super League Gaming, Inc.

Фото © Super League Gaming, Inc.

Лига Super League Gaming организовывает турниры по популярным киберспортивным дисциплинам. Также SLG проводит специальные мероприятия для детей. Например, подрастающие геймеры собираются в кинотеатрах и играют в Minecraft.

Ориентир Nickelodeon — юные геймеры, которые пересекаются с аудиторией телеканала. Руководство уверено, что в перспективе Super League Gaming будет основной киберспортивной площадкой для подростков.

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Детский телеканал Nickelodeon инвестирует в киберспорт

Фото © Super League Gaming, Inc.

Также Super League Gaming получила инвестиции от DMG Entertainment, Toba Capital и Cali Group. Общий вложенный капитал — 28 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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