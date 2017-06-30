Nickelodeon инвестировал 15 миллионов долларов в киберспорт
Детский телевизионный канал считает, что в организации Super League Gaming есть потенциал.
Фото © Super League Gaming, Inc.
Лига Super League Gaming организовывает турниры по популярным киберспортивным дисциплинам. Также SLG проводит специальные мероприятия для детей. Например, подрастающие геймеры собираются в кинотеатрах и играют в Minecraft.
Ориентир Nickelodeon — юные геймеры, которые пересекаются с аудиторией телеканала. Руководство уверено, что в перспективе Super League Gaming будет основной киберспортивной площадкой для подростков.
Детский телеканал Nickelodeon инвестирует в киберспорт
Фото © Super League Gaming, Inc.
Также Super League Gaming получила инвестиции от DMG Entertainment, Toba Capital и Cali Group. Общий вложенный капитал — 28 миллионов долларов.