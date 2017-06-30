Ubisoft добавила в Watch Dogs 2 возможность играть вчетвером
Разработчики выпустили крупное обновление, которое распространяется бесплатно и включает в себя новый режим.
Фото © Ubisoft
Компания Ubisoft позволила игрокам создавать группы от двух до четырёх человек. Также разработчики вернули режим "свободного исследования", который ранее был в первой части. Благодаря этому игроки могут вместе выполнять задания, а также развлекаться в городе.
В Watch Dogs 2 появился режим для игры вчетвером
Фото © Ubisoft
Совместное прохождение кооперативных миссий рассчитано на двух человек. Для групп из четырёх пользователей также нет возможности оказаться в рейтинге лучших.
По словам разработчиков, они отпразднуют в игре День независимости США — 4 июля пользователи увидят фейерверки и получат новый комплект одежды.