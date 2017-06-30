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Опубликовано 30 июня 2017, 11:48

Ubisoft добавила в Watch Dogs 2 возможность играть вчетвером

Разработчики выпустили крупное обновление, которое распространяется бесплатно и включает в себя новый режим.

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Компания Ubisoft позволила игрокам создавать группы от двух до четырёх человек. Также разработчики вернули режим "свободного исследования", который ранее был в первой части. Благодаря этому игроки могут вместе выполнять задания, а также развлекаться в городе.

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В Watch Dogs 2 появился режим для игры вчетвером

Фото © Ubisoft

Совместное прохождение кооперативных миссий рассчитано на двух человек. Для групп из четырёх пользователей также нет возможности оказаться в рейтинге лучших.

По словам разработчиков, они отпразднуют в игре День независимости США — 4 июля пользователи увидят фейерверки и получат новый комплект одежды.

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Сергей Сурепин
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