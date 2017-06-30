Фанат Skyrim добавил в игру город из Bloodborne

Пользователь под псевдонимом Vicn Добавил в Skyrim новые квесты, экипировку и оружие. Всё было взято из игры Bloodborne студии From Software.

Модер превратил Skyrim в Bloodborne Фото © Wikimedia Commons

Сейчас модификация находится на стадии пре-альфы и доступна только на японском языке. Несмотря на это, пользователи могут скачать специальный файл, чтобы добавить английский язык.