Фанат Skyrim добавил в игру город из Bloodborne
Автор модификации проработал над своим проектом более года, и теперь все желающие могут протестировать результат.
Фото © Wikimedia Commons
Пользователь под псевдонимом Vicn Добавил в Skyrim новые квесты, экипировку и оружие. Всё было взято из игры Bloodborne студии From Software.
Модер превратил Skyrim в Bloodborne
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас модификация находится на стадии пре-альфы и доступна только на японском языке. Несмотря на это, пользователи могут скачать специальный файл, чтобы добавить английский язык.
Ранее энтузиаст добавил в Skyrim квесты и предметы из другой игры студии From Software — Dark Souls.