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Опубликовано 30 июня 2017, 12:32

Фанат Skyrim добавил в игру город из Bloodborne

Автор модификации проработал над своим проектом более года, и теперь все желающие могут протестировать результат.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Пользователь под псевдонимом Vicn Добавил в Skyrim новые квесты, экипировку и оружие. Всё было взято из игры Bloodborne студии From Software.

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Модер превратил Skyrim в Bloodborne

Фото © Wikimedia Commons

Сейчас модификация находится на стадии пре-альфы и доступна только на японском языке. Несмотря на это, пользователи могут скачать специальный файл, чтобы добавить английский язык.

Ранее энтузиаст добавил в Skyrim квесты и предметы из другой игры студии From Software — Dark Souls.

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Сергей Сурепин
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