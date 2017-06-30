В Far Cry 5 не будет мини-карты
Сценарист игры Дрю Холмс уверен, что благодаря этому разработчикам удалось создать глубокое погружение в игровой процесс.
Фото © Ubisoft Entertainment
В Far Cry 5 мы увидим серьёзные изменения для серии — в игре не будет мини-карты и вышек. Сценарист Дрю Холмс решил объяснить, как и почему разработчики решились на радикальные изменения.
Far Cry 5 будет отличаться от предыдущих частей серии
Фото © Ubisoft Entertainment
По словам Холмса, разработчики хотят, чтобы игроки сосредоточились на исследовании мира, а также испытывали чувство неизвестности. Было принято решение убрать мини-карту, чтобы игрок всё время не смотрел в угол экрана с мыслями: "Что нового?". Ubisoft уверена, что игроки должны по-настоящему исследовать мир, обращая внимание на него.
Выход Far Cry 5 запланирован на 27 февраля 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.