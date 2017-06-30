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Опубликовано 30 июня 2017, 13:10

В Far Cry 5 не будет мини-карты

Сценарист игры Дрю Холмс уверен, что благодаря этому разработчикам удалось создать глубокое погружение в игровой процесс.

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

В Far Cry 5 мы увидим серьёзные изменения для серии — в игре не будет мини-карты и вышек. Сценарист Дрю Холмс решил объяснить, как и почему разработчики решились на радикальные изменения.

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Far Cry 5 будет отличаться от предыдущих частей серии

Фото © Ubisoft Entertainment

По словам Холмса, разработчики хотят, чтобы игроки сосредоточились на исследовании мира, а также испытывали чувство неизвестности. Было принято решение убрать мини-карту, чтобы игрок всё время не смотрел в угол экрана с мыслями: "Что нового?". Ubisoft уверена, что игроки должны по-настоящему исследовать мир, обращая внимание на него.

Выход Far Cry 5 запланирован на 27 февраля 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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