В Far Cry 5 не будет мини-карты

В Far Cry 5 мы увидим серьёзные изменения для серии — в игре не будет мини-карты и вышек. Сценарист Дрю Холмс решил объяснить, как и почему разработчики решились на радикальные изменения.

По словам Холмса, разработчики хотят, чтобы игроки сосредоточились на исследовании мира, а также испытывали чувство неизвестности. Было принято решение убрать мини-карту, чтобы игрок всё время не смотрел в угол экрана с мыслями: "Что нового?". Ubisoft уверена, что игроки должны по-настоящему исследовать мир, обращая внимание на него.