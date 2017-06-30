Единоросс Малов и коммунист Курбанов получили мандаты депутатов Госдумы

Ранее Марат Сафин отказался от места в парламенте из-за большой занятости, а Сергей Решульский сложил полномочия по состоянию здоровья.

Сегодня ЦИК России зарегистрировал двоих новых депутатов Госдумы — члена партии "Единая Россия" Николая Малова и члена КПРФ Ризвана Курбанова. Они уже получили вакантные мандаты.

Николай Малов ранее занимал пост в парламенте Чувашии, он совмещал обязанности зампреда парламента и главы комитета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

Николай Малов. Фото: сайт "Единой России"

Про Ризвана Курбанова известно, что он был депутатом Госдумы предыдущего, шестого, созыва от фракции "Единая Россия" и занимал пост заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ризван Курбанов. Фото: Facebook/Ризван Курбанов