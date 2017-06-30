Единоросс Малов и коммунист Курбанов получили мандаты депутатов Госдумы
Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ранее Марат Сафин отказался от места в парламенте из-за большой занятости, а Сергей Решульский сложил полномочия по состоянию здоровья.
Сегодня ЦИК России зарегистрировал двоих новых депутатов Госдумы — члена партии "Единая Россия" Николая Малова и члена КПРФ Ризвана Курбанова. Они уже получили вакантные мандаты.
Николай Малов ранее занимал пост в парламенте Чувашии, он совмещал обязанности зампреда парламента и главы комитета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.
Николай Малов. Фото: сайт "Единой России"
Про Ризвана Курбанова известно, что он был депутатом Госдумы предыдущего, шестого, созыва от фракции "Единая Россия" и занимал пост заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Ризван Курбанов. Фото: Facebook/Ризван Курбанов
Напомним, экс-депутат ГД от "Единой России" теннисист Марат Сафин отказался от мандата в конце мая, потому что не успевал совмещать работу в ГД и в международных спортивных организациях. 65-летний коммунист Сергей Решульский объявил о завершении работы в парламенте в июне, сославшись на состояние здоровья.