Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

В пояснительной записке к проекту отмечается, что деятельность агрегаторов такси законодательно не урегулирована: они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг".

В Госдуму внесён проект закона о регулировании работы агрегаторов такси. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент деятельность подобных сервисов не регулируется законодательно, что позволяет агрегаторам предоставлять недостоверную информацию о качестве своих услуг.

Лысаков отмечает также, что отсутствие законодательства приводит к тому, что перевозки зачастую осуществляют нелегалы.