Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы агрегаторов такси
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В пояснительной записке к проекту отмечается, что деятельность агрегаторов такси законодательно не урегулирована: они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг".
В Госдуму внесён проект закона о регулировании работы агрегаторов такси. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент деятельность подобных сервисов не регулируется законодательно, что позволяет агрегаторам предоставлять недостоверную информацию о качестве своих услуг.
Лысаков отмечает также, что отсутствие законодательства приводит к тому, что перевозки зачастую осуществляют нелегалы.
Проект предполагает ввести понятие "агрегаторы услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси", а также устанавливает особенности работы агрегаторов и прописывает их обязанности.