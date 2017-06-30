Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2017, 16:09

Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы агрегаторов такси

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В пояснительной записке к проекту отмечается, что деятельность агрегаторов такси законодательно не урегулирована: они "не учтены и не идентифицированы в процессе оказания транспортных услуг".

В Госдуму внесён проект закона о регулировании работы агрегаторов такси. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент деятельность подобных сервисов не регулируется законодательно, что позволяет агрегаторам предоставлять недостоверную информацию о качестве своих услуг.

Лысаков отмечает также, что отсутствие законодательства приводит к тому, что перевозки зачастую осуществляют нелегалы.

Проект предполагает ввести понятие "агрегаторы услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси", а также устанавливает особенности работы агрегаторов и прописывает их обязанности.

BannerImage
Элиза Али
  • Новости
  • Госдума
  • такси
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar