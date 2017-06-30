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Опубликовано 30 июня 2017, 16:45

Опубликован предварительный текст присяги для получения гражданства РФ

Депутаты на заседании Госдумы РФ. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты на заседании Госдумы РФ. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Кандидат на вступление в гражданство должен будет дать клятву о соблюдении Конституции России и уважении истории страны.

Госдума опубликовала предварительный текст присяги для получения российского гражданства. Его озвучил первый зампред Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции

Проект текста присяги при принятии гражданства РФ

В частности, в тексте говорится о том, что вступающий в гражданство кандидат должен поклясться соблюдать Конституцию России, а также уважать её историю.

Вариант, который лёг в основу предварительного текста присяги, разработал глава комитета Павел Крашенинников.

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Сергей Асташов
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