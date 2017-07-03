Blizzard объявила, что StarCraft: Remastered выйдет уже 14 августа. За 599 рублей игроки получат обновлённую версию культовой стратегии вместе с дополнением Brood War. Игра была адаптирована для широкоэкранных дисплеев с разрешением 4K, а также в неё была добавлена поддержка облачных сохранений и возможность просматривать повторы матчей.

StarCraft: Remastered будет поддерживать множество языков, в том числе русский. У пользователей также будет возможность переключаться между обновлённой и классической версиями игры.

Объявлена дата выхода StarCraft: Remastered Фото: © LIZZARD ENTERTAINMENT, 2017