Разработчики EVE Online получили мешок съедобных фаллосов от фаната
Авторы EVE Online выложили инструкцию по отправке подарков команде разработчиков, используя недавний пример.
Фото: © eveonline.com
Один из авторов EVE Online Брентон Хупер поделился с фанатами инструкцией по отправке подарков для разработчиков. В качестве примера посылки разработчик использовал недавно присланный ему мешок с фаллосами.
Хупер рассказал, что в Исландии, где расположен офис студии CCP Games, есть особые правила для почтовых посылок. Когда они приходят в местное отделение почты, рабочие проверяют их на наличие чека — с помощью его определяется ценность содержимого. После этого получатель должен заплатить пошлину, чтобы получить посылку, либо попросить утилизировать её. В случае, если чека нет, сотрудники почты отправляют соответствующее письмо получателю.
Разработчики EVE Online получили мешок съедобных фаллосов от фаната
Фото: © Reddit.com
Недавно неизвестный отправил на адрес CCP мешок, с помощью которого хотел пошутить над разработчиками. Поскольку в нём не было чека, студия получила письмо, в котором рабочий описал содержимое посылки. Оказалось, что им прислали "два мешка с мармеладом в виде пенисов, блёстки, конфетти в виде пенисов и записку с надписью "Съешь мешок членов".
Брентон Хупер сообщил, что оценил заботу поклонника, но попросил в следующий раз не забыть положить в посылку чек на её содержимое. Как сообщается, пакет с пенисами был выброшен.