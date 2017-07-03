Разработчики EVE Online получили мешок съедобных фаллосов от фаната

Один из авторов EVE Online Брентон Хупер поделился с фанатами инструкцией по отправке подарков для разработчиков. В качестве примера посылки разработчик использовал недавно присланный ему мешок с фаллосами.

Хупер рассказал, что в Исландии, где расположен офис студии CCP Games, есть особые правила для почтовых посылок. Когда они приходят в местное отделение почты, рабочие проверяют их на наличие чека — с помощью его определяется ценность содержимого. После этого получатель должен заплатить пошлину, чтобы получить посылку, либо попросить утилизировать её. В случае, если чека нет, сотрудники почты отправляют соответствующее письмо получателю.