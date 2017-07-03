Shenmue 3 покажут на выставке Gamescom 2017

Студия Ys Net, занимающаяся созданием Shenmue 3, поделилась новостями о проекте. Разработчики показали несколько концепт-артов новых героев и объявили о смене логотипа игры. Самой важной новостью оказалось то, что команда Shenmue 3 примет участие в выставке Gamescom 2017, которая пройдёт в Кёльне в августе.

Разработчики также намекнули, что сейчас ведут переговоры с партнёрами насчёт новых анонсов по Shenmue. По слухам, сейчас в работе находится переиздание первых двух частей Shenmue, которые впервые были выпущены для консоли Sega Dreamcast.

Shenmue 3 была анонсирована на презентации Sony в рамках выставки E3 2015. На данный момент разработчики планируют выпустить игру для PS4 во второй половине 2018 года.