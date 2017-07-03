Тысячи аккаунтов PlayStation Network были заблокированы из-за ошибки PayPal

Официальный аккаунт PlayStation UK в Twitter опубликовал сообщение, что компания получает тысячи жалоб от пользователей, чьи аккаунты внезапно оказались заблокированы. Виной произошедшему оказалась системная ошибка сервиса платежей PayPal.

По неизвестным причинам PayPal автоматически начал возвращать деньги за покупки, которые совершили пользователи английского региона PlayStation Network за последние две недели. Из-за этих операций баланс пользователей в PSN стал отрицательным, а это повлекло автоматическую блокировку аккаунтов.

Позже стали появляться сообщения, что подобные проблемы возникли и у американских пользователей PSN. На данный момент ситуация не разрешена: Sony работает с PayPal над поиском исправления массовой ошибки.