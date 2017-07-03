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Опубликовано 3 июля 2017, 11:12

Тысячи аккаунтов PlayStation Network были заблокированы из-за ошибки PayPal

Официальный аккаунт PlayStation UK в Twitter сообщил о тысячах жалоб из-за ошибки сервиса PayPal.

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Официальный аккаунт PlayStation UK в Twitter опубликовал сообщение, что компания получает тысячи жалоб от пользователей, чьи аккаунты внезапно оказались заблокированы. Виной произошедшему оказалась системная ошибка сервиса платежей PayPal.

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Тысячи аккаунтов PlayStation Network были заблокированы из-за ошибки PayPal

Фото: © EAST NEWS

По неизвестным причинам PayPal автоматически начал возвращать деньги за покупки, которые совершили пользователи английского региона PlayStation Network за последние две недели. Из-за этих операций баланс пользователей в PSN стал отрицательным, а это повлекло автоматическую блокировку аккаунтов.

Позже стали появляться сообщения, что подобные проблемы возникли и у американских пользователей PSN. На данный момент ситуация не разрешена: Sony работает с PayPal над поиском исправления массовой ошибки.

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Станислав Погорский
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