Тысячи аккаунтов PlayStation Network были заблокированы из-за ошибки PayPal
Официальный аккаунт PlayStation UK в Twitter сообщил о тысячах жалоб из-за ошибки сервиса PayPal.
Фото: © EAST NEWS
Официальный аккаунт PlayStation UK в Twitter опубликовал сообщение, что компания получает тысячи жалоб от пользователей, чьи аккаунты внезапно оказались заблокированы. Виной произошедшему оказалась системная ошибка сервиса платежей PayPal.
Тысячи аккаунтов PlayStation Network были заблокированы из-за ошибки PayPal
Фото: © EAST NEWS
По неизвестным причинам PayPal автоматически начал возвращать деньги за покупки, которые совершили пользователи английского региона PlayStation Network за последние две недели. Из-за этих операций баланс пользователей в PSN стал отрицательным, а это повлекло автоматическую блокировку аккаунтов.
Позже стали появляться сообщения, что подобные проблемы возникли и у американских пользователей PSN. На данный момент ситуация не разрешена: Sony работает с PayPal над поиском исправления массовой ошибки.