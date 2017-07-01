Снуп Догг станет комментатором боёв UFC

С 11 июля в США стартует турнир Dana White's Tuesday Night Contender Series (DWTNCS) по боям смешанных единоборств. Но помимо именитых соперников организаторы решили привлечь аудиторию новым комментатором боёв — рэпером Снуп Доггом. Исполнитель будет вести альтернативную дорожку комментариев.

— Я большой поклонник UFC и с нетерпением жду, чтобы присоединиться к команде, чтобы принести моё уникальное видение о всех действиях. Это совершенно новый опыт работы с микрофоном для меня, — поделился впечатлениями Снуп Догг в интервью порталу ESPN.