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Регион
Опубликовано 1 июля 2017, 18:16

Снуп Догг станет комментатором боёв UFC

Фото: &copy;&nbsp;https://www.flickr.com/Super 45 | M&uacute;sica Independiente

Фото: © https://www.flickr.com/Super 45 | Música Independiente

По предварительным данным, ради комментариев популярного рэпера будет создана альтернативная трансляция поединков.

С 11 июля в США стартует турнир Dana White's Tuesday Night Contender Series (DWTNCS) по боям смешанных единоборств. Но помимо именитых соперников организаторы решили привлечь аудиторию новым комментатором боёв — рэпером Снуп Доггом. Исполнитель будет вести альтернативную дорожку комментариев.

— Я большой поклонник UFC и с нетерпением жду, чтобы присоединиться к команде, чтобы принести моё уникальное видение о всех действиях. Это совершенно новый опыт работы с микрофоном для меня, — поделился впечатлениями Снуп Догг в интервью порталу ESPN.

Планируется, что главным боем турнира станет поединок бойцов Курта Холобо и Мэтта Бессета в полулёгком весе.

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Олеся Сучилкина
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