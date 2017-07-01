Певицу Бьянку не пустили на Украину

По словам исполнительницы, 30 июня у неё должен был состояться концерт в Одессе.

Украинские пограничники не пустили в страну певицу Бьянку. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме", сообщив причину отмены ранее запланированного в Одессе концерта. Татьяне Липницкой не разрешили въехать на территорию государства в связи с тем, что она выступала в Крыму.

Фото: Instagram

— Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем практически на одном языке (так как я гражданка Белоруссии), — отметила она.

По словам исполнительницы, она не обижается и не злится, однако надеется, что запрет будет отменён.

Также Бьянка напомнила, что на протяжении шести лет жила в Киеве и объездила всю страну, получала национальные музыкальные премии, знает украинский язык. Певица подчеркнула, что считает Украину своей родиной не меньше, чем Белоруссию и Россию.